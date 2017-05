Zachte kracht

Niet fraai, maar dat aantal is peanuts op een totaal van naar schatting 150.000 aanwezigen in de binnenstad, die voor de gelegenheid was veranderd in een militaire vesting. Waarbij een deel van de anti-terreurbetonblokken letterlijk van buiten Rotterdam moest komen. Met succes.



Dankbaar namen burgemeester Ahmed Aboutaleb en korpschef Frank Paauw na afloop de complimenten in ontvangst voor het ordentelijke verloop van de festiviteiten. Eindelijk had Rotterdam zich van zijn beste kant laten zien, een week na de beschamende ongeregeldheden die volgden op de ontluisterende 3-0 nederlaag van Feyenoord tegen stadgenoot Excelsior.



Rotterdam wordt nog maar al te vaak afgeschilderd als een rauwe en vaak wat onbeholpen stad, waar de vlam bij het minste of geringste in de pan kan slaan. Het verleden (Feyenoordhuldiging in 1999, strandrellen in Hoek van Holland 2009) geeft alle aanleiding voor die zwartgallige reflex.



Ditmaal echter toonde de stad ook een andere en - tot dusver onbekend gebleven - kant van zichzelf: zelfdiscipline. Dat is, naast het herwonnen zelfvertrouwen, zonder twijfel het mooiste cadeau dat Feyenoord de stad heeft geschonken.



Toegegeven: daar waren duizend agenten voor nodig op het 'veilige' tijdstip van maandagmiddag 12.00 uur. Toch moet het zelfcorrigerend vermogen, vooral zichtbaar bij de relletjes van twee weken terug toen 'supporters' elkaar tot de orde riepen, gekoesterd worden. Rotterdam kent ook een zachte en verstandige kant. Dat is een verheugende constatering.