Zanger Bob glundert naast grote held Frans Bauer

Hij haalde volgens Bauer alles uit de kast voor dit nieuwe album en staat aan het begin van een grootse zangcarrière. Bob Offenbergs idool heeft niets meer dan lof voor het Schiedamse talent. ,,Hij windt de zaal binnen een mum van tijd om zijn vingers, of dat nu in een kroeg is of in een zaal met duizend man publiek! Ik verwacht dat we nog heel wat jaren van zijn muziek kunnen genieten.''

De 21-jarige Offenberg valt na de overhandiging van het album en de mooie woorden even stil en moet wat traantjes wegpinken. ,,Ik heb er eigenlijk geen woorden voor", zegt hij met de nieuwe plaat in zijn handen. Dan transformeert hij weer in de gangmaker waar hij bekend om staat en laat hij één van zijn nieuwe muziekpareltjes horen.

1.100 mensen uit het hele land reisden naar bedrijventerrein 's-Gravenland af om het feest bij te wonen. Zij kregen waar voor hun geld, want naast Offenberg en Bauer traden meer bekende namen uit het Nederlandstalige levensliedgenre op, zoals Django Wagner, Frank van Etten en Marco den Hollander.

Vriendin

Naast alle fans was ook - hoewel nog niet officieel bekendgemaakt - Offenbergs vriendin Macey de Prouw aanwezig. ,,Ik heb hem de afgelopen weken weinig gezien, zo hard heeft hij aan deze dag gewerkt." Ze is erg trots op haar geliefde en kan zijn muziek gelukkig nog steeds waarderen. ,,Als je het hoort krijg je vanzelf een glimlach op je gezicht, iedere keer weer!"

De Prouw wijst twee van Offenbergs grootste fans aan. De 19-jarige Dave de Jong kan bijna niet in woorden uitdrukken wat zijn held voor hem betekentd. ,,Hij is zo hartelijk en lief, ik zie hem als mijn beste vriend. En het nieuwe album is top, ik kan alle nummers nu al meezingen!"

Demy van Akelijen (11) krijgt ook geen genoeg van Offenberg en danst voor het podium fanatiek mee. ,,Ik houd van Bob! Hij is zo gezellig en vrolijk."

Voor Offenberg zelf is de presentatie meer dan geslaagd. ,,Geweldig!'', vat hij zijn dag in één woord samen. ,,Mijn nieuwe nummers slaan lekker aan, ik ben een hele trotse jongen vandaag!'' Hij is dolgelukkig dat zijn grote voorbeeld bij de officiële albumpresentatie kon zijn én aan maar liefst zeven nieuwe nummers meewerkte. ,,Dat kunnen er niet veel zeggen!'', glundert hij.