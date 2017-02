Zara en Ali

Zara, 56, die de salon runt, heeft blauwe, wilskrachtige ogen. Ali, 54, een knappe, zachtmoedige man, is kinderarts. Samen zaten ze bij de dissidentenbeweging in het Iran van de jaren 80, tijdens het ayatollahbewind van Khomeini. Zara werd twee keer opgepakt, onder meer in 1988 toen massa-executies plaats hadden onder politieke gevangenen. Beide keren werd ze gemarteld en veroordeeld tot de doodstraf.



Ze was begin twintig. Haar vader, iemand met connecties binnen het regime, wist haar vrij te krijgen. Nu nog heeft ze nachtmerries: ,,Ik hoor dat kindje huilen in de cel naast mij, om haar moeder die onder het bloed na weer een martelsessie de cel in werd teruggegooid.'' Ali, die opgroeide met Zara, nam de tweede keer dat ze vastzat een besluit: ,,Als je hier levend uitkomt, wil ik de rest van mijn leven met je delen.''



Illegale paspoorten

In 1993 ontvluchtten ze Iran met hun kinderen van 3 en 1. Een jaar waren ze onderweg met illegale paspoorten. De reis door de vrieskou in Moskou en door Polen, waar ze op straat leefden, kostte hun bijna het leven. Zara wil blijven geloven in mensen, ondanks de gruwelen die haar zijn aangedaan. ,,Het gaat niet alleen om mij."



Onbewust citeert ze Erasmus: ,,De hele wereld is mijn vaderland.'' Ali deelde die mening ooit. ,,Nu denk ik: maar wie accepteert mij? Iran niet. Nederland ook niet.'' Hij geeft voorbeelden van discriminatie. Die ervaringen beïnvloeden zijn dagelijks functioneren. Hij heeft een slaapstoornis en paniekaanvallen.



Zoals de avond valt, zo doemt het verstopte verdriet op in die vurige ogen van Zara. Ik kijk naar ze, twee mensen, wier wereld ik zomaar binnen stapte. Mooie moedige mensen, ooit jonge idealisten met grote dromen, die streden voor de vrijheid, die vluchtten om die vrijheid te vinden en die nog altijd onderweg zijn.