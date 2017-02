Ze liegen dat ze barsten en ik heb geen idee waarom

Voor onderzoeken door de Raad voor de Kinderbescherming minstens vier maanden. Bij het onderzoeksbureau van Jeugdbescherming minstens vier maanden. En bij Kinderen uit de Knel, dat is eerste hulp bij vechtscheidingen, minstens vier maanden.



En vaak nog fucking veel langer. Zelfs Veilig Thuis, het meldpunt kindermishandeling, kan pas drie of vier weken na een melding aan de gang. Rechters schudden wanhopig hun hoofd. Het gaat om kinderen die ze wel of niet onder toezicht of uit huis moeten plaatsen. En wat moet je als het onderzoek nog niet af is. Of nog niet eens begonnen?



Hugo de Jonge is de wethouder die erover gaat. En ik ging op 21 december naar hem toe. Nou, hij was echt geschokt toen hij de verhalen hoorde. Dat kon inderdaad niet, meer dan vier maanden wachtlijst. Hij bedankte me en beloofde dat ik meteen zou worden gebeld door een hoofdambtenaar Jeugd.



Die belde niet, en zeker niet meteen. Die mailde. Dat hij het zelf gecheckt had bij de directies van de instanties die ik had genoemd. En dat het niet waar was wat ik zei. Er waren geen wachtlijsten. Krijg nou de hik. Ze liegen dat ze barsten. Ik heb geen idee waarom. Maar dat kan me ook geen reet schelen. We hebben met een paar collega's een lijst gemaakt van alle kinderen die het laatste half jaar de dupe zijn geweest van die wachtlijsten. En het werd een trieste opsomming.



Ik was blij dat de wethouder mijn signalen serieus nam. Maar zijn topambtenaar? Die heeft pas een week of zes later een afspraak gemaakt. Afgelopen woensdag mocht ik komen. Dacht ik. Maar maandag stond in mijn agenda dat de afspraak digitaal was geannuleerd. Hij had me niet gebeld, geen mail gestuurd. Hij had me gewoon geschrapt. Ja, dat is onbeschoft.



Maar dat kan me geen reet schelen. Dat onze kinderen gerust naar de kloten mogen gaan, dat scheelt mij wel een reet. Een heleboel reet.