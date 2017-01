Zelfs Trump legt het af tegen mega-zeilschip in Rotterdam

VideoZelfs die van Donald Trump was kleiner. Terwijl Leidenaar Hanco Bol (47) door de lens van zijn camera tuurt en zich verlekkert aan het mega-zeilschip Y712, afgemeerd aan de kade van de Merwehaven in Rotterdam, trakteert hij omstanders op info over dit soort superschuiten.

,,Dit is met z’n 106 meter het grootste jacht ooit in Nederland gebouwd’’, klinkt het. ,,Groter dan de Trump Princess, die 85 meter lang was. Hij wilde in Nederland de Trump II laten bouwen, van 128 meter, maar daar is het nooit van gekomen.’’

De oprichter van Dutch Yachting, zeg maar de fanclub van deze buitencategorie luxe-schepen, is in zijn element. Aangemoedigd door het nieuws over de nachtelijke zegetocht van het op de werf van Oceanco in Alblasserdam gefabriceerde vaartuig Y712, is hij net zoals vele tientallen andere ‘bootspotters’ naar dit westelijke stukje Rotterdam gekomen om het Wonder te Water te aanschouwen.

,,Dit is een prachtig jacht’’, luidt zijn opinie, ,,met een mooie lijn. We gaan elk jaar naar Monaco en Zuid-Frankrijk, om naar schepen te kijken. Ik volg alle jachten in Nederland op Vesselfinder, een app waarmee je kunt zien waar andere exemplaren uithangen. Maar deze Y172 is bijzonder. Een hybride jacht, dat ook zonder diesel kan varen. De zeilen komen er elektrisch uit.’’

Exorbitant

Ook het geschatte prijskaartje – rond de 200 miljoen euro – is punt van discussie onder de liefhebbers. ,,Beetje exorbitant, hè’’, vindt Yvonne Gravestein (55) uit Schiedam. ,,maar ik ben een scheeps- en havenliefhebber, dus ik vind het al gauw goed. Maar 200 miljoen euro, het mag wat kosten zeg. Er zijn dagen dat ik het niet op zak heb. En als ik het wel zou hebben, dan kocht ik dit ding nóg niet…’’

Quote Een hoge kont, een hoge kop, da’s meer mijn stijl Theo Vunderink, watertaxi-schipper Ook minder enthousiast is Watertaxi-schipper Theo Vunderink (61), die een ritje langs de Y712 maakt. Van dichtbij zijn de drie 65 meter hoge masten nóg indrukwekkender. Maar toch: ,,Ik heb enorme bewondering voor dit schip, de hoeveelheid techniek die erin is verwerkt, maar het is niet mijn smaak. Ik hou meer van klassieke schepen, zoals het ss Rotterdam. Een hoge kont, een hoge kop, da’s meer mijn stijl.’’

Vanuit de Merwehaven zal de Y712 uitgebreid worden getest, stelt Bol. ,,Een certificeerder moet zijn goedkeuring geven. Er wordt gekeken naar de snelheid, of de installaties goed werken, de stabilisatoren, hoe snel dit schip stil ligt. Pas als alles in orde is, wordt het overgedragen aan de eigenaar.’’