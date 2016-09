Zes jaar cel voor dood 10 maanden oude baby

Baby Efe (10 maanden) overleed op 20 januari vorig jaar. Hij bleek slachtoffer van ernstige en langdurige mishandeling. Hij bezweek aan hersenletsel, waarschijnlijk kreeg hij een harde klap tegen zijn hoofd. De drie andere kinderen (zes, vier en twee jaar oud) in het gezin werden ook geslagen.



De moeder van Efe kreeg dertig maanden celstraf, met een deels voorwaardelijke straf. Omdat ze al in voorarrest heeft gezeten, blijft ze nu op vrije voeten.



Datingsite

Stiefvader Mouhir B. (27) en moeder Nathalie L. (27) kenden elkaar een maand of zeven. De vier kinderen waren allen van een andere vader, met wie Nathalie in de zomer ervoor had gebroken. Ze woonde een tijd in een opvanghuis, leerde Mouhir via een datingsite kennen en ging met hem samenwonen. Het stel isoleerde zich van de buitenwereld.



Efes gezin was bekend bij een groot aantal hulpinstanties. Dat geen van die instanties ingreep, is een grote fout, concludeerden vijf inspecties onlangs na een onderzoek. Hulpverleners waren vooral bezig met de schulden van het gezin, de problemen met de kinderen werden niet aangekaart.