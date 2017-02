'Zet al die molens niet in ons hart'

Windenergie staat in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis sinds vorige maand weer prominent op de agenda. De provincie publiceerde een lijst met locaties waar zij - in haar ogen - windmolens zou kunnen bouwen. Zestig stuks, verspreid over 23 plaatsen in de Rotterdamse regio.

Schiedam staat ingetekend met twee molens: eentje op Vijfsluizen (H), en één bij de Nieuwe Waterwegstraat (I). Het Schiedams Energie Collectief, waarop tientallen Schiedammers zijn aangesloten, is bezig met het verwezenlijken van de plannen. Het collectief schaft de molens met zoveel mogelijk Schiedammers aan, waardoor de kosten per persoon zo laag blijven. Na de bouw tappen huishoudens direct hun stroom af. Ook grond rondom de Beneluxtunnel is wat de provincie betreft geschikt voor molens (G).

Het collectief verwacht maximaal 14 procent van het Schiedamse huishoudelijk energieverbruik te kunnen leveren wanneer de molens over 'enkele jaren' klaar zijn.

De actuele status kan penningmeester Dolf Bierhuizen 'niet toelichten'. ,,Het is een vergevorderd project. Sommige van zulke projecten duren vier jaar, andere tien. Je moet met enorm veel partijen rekening houden. De gedachte is dat de provincie graag windenergie wil. Nou, wij ook.''

Kriskras

Waar in Schiedam de handen al uit de mouwen zijn, is Vlaardingen voorlopig minder blij met de ideeën voor de haringstad.

De provincie heeft onder meer voorgesteld om windmolens in de Broekpolder (D) te plaatsen. Duurzaamheidswethouder Ruud van Harten (ChristenUnie/ SGP) ziet dat niet zitten en tekent mogelijk bezwaar aan bij de provincie. Hij stelt dat turbines 'landschappelijk gezien' niet passen in het gebied. ,,Ze staan dan als het ware midden in de stad, in ons groene hart en te dicht bij woningen'', schrijft de gemeente in een eigen windmolenplan.

Logo Volledig scherm Op deze plekken zouden de windmolens kunnen komen. © AD

In datzelfde document pleit de haringstad juist voor een locatie die de provincie ongeschikt acht: het Oeverbos (C). De provincie denkt dat de aanleg van de Blankenburgverbinding, nabij het bos, de bouw van windmolens in de weg zal staan. Daardoor kan het gebeuren dat de provinciale doelen - Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken uiterlijk in 2020 voor 735,5 megawatt aan windenergie te realiseren, stroom voor bijna een half miljoen huishoudens - niet gehaald worden.

De gemeente denkt dat de moeilijkheden wel meevallen en vraagt de provincie de turbines langs de Waterweg - Rivierzone en Oeverbos te plaatsen. De Vlaardingers hebben een grote voorkeur voor zo'n 'lijnopstelling' omdat burgers dit doorgaans als mooier ervaren dan molens die kriskras geplaatst zijn. Daarbij komt dat het langs de Waterweg extra hard waait, wat meer energie oplevert.

Rotterdam Beach