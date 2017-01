Zeven scholen in regio Rotterdam krijgen eretitel 'excellente school'

Het Comenius College in Rotterdam was één van de eerste scholen die vandaag het predicaat ‘Excellent’ kreeg uitgereikt. De school kreeg bezoek van staatssecretaris Sander Dekker en wethouder Hugo de Jonge. Rector Joany Krijt liet op sociale media weten dat ze ‘trots’ is op het predicaat. ,,Wat een feest vandaag!’’



In het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs mogen sinds vandaag PCBS De Driemaster in Hoek van Holland, KDS De Globetrotter Katendrecht en RK Maria Basisschool (beide Rotterdam) de eretitel excellente school voeren. In het voortgezet onderwijs kregen behalve het Comenius College Rotterdam ook Accent Praktijkonderwijs Delfshaven, Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet (beide Rotterdam) en Accent Capelle (Capelle aan den IJssel) het predicaat uitgereikt.



Elf scholen in de regio Rotterdam kregen vorig jaar het predicaat en mogen dit ook de komende twee jaar voeren. Het volledige overzicht is gepubliceerd op www.excellentescholen.nl, inclusief de juryrapporten.