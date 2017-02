Zeventig 'fotorealistische' kunstwerken in Kunsthal in Rotterdam

Het hyper- of fotorealisme ontstond in de laten jaren zestig in Amerika, als reactie op de abstracte, minimalistische en conceptuele kunst. Net als bij Pop Art nemen de kunstenaars dagelijkse dingen als thema's. Uitgaand van foto's geven ze bijvoorbeeld autobumpers weer, etenswaren, maar ook hele Amerikaanse 'diners' of zelfs stadsgezichten.



De modernisering van de fotografie wordt gevolgd. ,,Met de resolutie van de foto's is ook de scherpheid van de schilderijen verder toegenomen'', constateert de Kunsthal.



Het hyperrealisme heeft wel degelijk een functie, stelt het museum. ,,Fotorealistische schilderijen dwingen het publiek als het ware om echt te kijken. Door de overvloed aan beelden om ons heen nemen we deze niet altijd meer goed waar, en ook de digitalisering van fotografie roept steeds meer de vraag op wat echt is en wat gemanipuleerd.''



Voor haarfijn realisme kan de kunstliefhebber ook terecht in het Drents museum in Assen. Daar is vanaf half februari werk van Arnout van Albada te zien in de expositie 'À Point'. Van Albada schildert ook doodgewone dingen, vooral etenswaren. Van pudding tot slavink, ze krijgen door zijn hand een bijzondere status.