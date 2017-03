Zieke Johan hoeft niet langer in auto te slapen

Johan vreesde tot gisteravond voor een nieuwe nacht in zijn koude auto. Hij zit permanent aan een mobiel zuurstofapparaat omdat hij nog maar een longcapaciteit heeft van minder dan 25 procent. Kou en vocht zijn vreselijk slecht voor hem. Johan kan nauwelijks lopen. Artsen hebben hem opgegeven.

De man is met zijn vrouw Esmeralda (30) en dochter Anouk aan het zwerven geslagen, nadat ze hun koopwoning in het Brabantse Boxtel vorig jaar noodgedwongen moest verkopen. Een huurhuis in deze plaats ketste af en het inwonen bij een schoonzus in Vlaardingen kon na drie maanden niet meer.

,,We leefden nog een paar weken dankzij geld van vrienden en kennissen in een hotel, maar dat was niet meer te betalen. Afgelopen weekend konden we nog bij het Leger des Heils in Rotterdam terecht, maar daar moesten we maandagochtend weer weg.''

Quote Je laat mensen toch niet zo creperen? Ieg van Haperen Noodgedwongen koos het gezin ervoor dan maar in de auto te gaan wonen. Die werd geparkeerd in een straat in de Spijkenisser Maaswijk, waar bewoonster Ieg van Haperen en haar man Marius Oudenaarden (beiden 66) gisterochtend niet wisten wat ze zagen. ,,Ik zag opeens in de auto een man met een zuurstoffles liggen en er was ook een klein meisje bij. Die man kwam vragen of hij stroom kon krijgen, want de accu van zijn zuurstoffles was leeg. Natuurlijk, ik heb die drie direct binnengelaten en koffie en eten aangeboden. Je laat mensen toch niet zo creperen?''

Geert Wilders

Hoewel ze het gezinnetje niet kennen, hielpen de twee bewoners van de Wilhelmina Hofman-Pootstraat driftig mee een oplossing te vinden. Ze stuurden zelfs een bericht naar PVV-leider Geert Wilders, die kort daarna schande sprak van de situatie en beloofde de zaak in de Tweede Kamer aan de orde te stellen.

Esmeralda belde gisteren voor de zoveelste dag diverse instanties met een smeekbede om hulp. Dat leidde tot niets, tot plotseling laat in de middag de gemeente Vlaardingen de helpende hand toestak. Na telefoontjes van het AD over de kwestie drong bij de instanties door dat het gezin niet bij kennissen in Spijkenisse verbleef, zoals bij de gemeente was gemeld. Deze regelde direct een verblijf in het Novotel in Schiedam. ,,We zorgen dat ze daarna begeleid gaan wonen'', belooft een woordvoerster.