Zieke leraar? Vaak niet nodig

Eerst de cijfers: de basisscholen van RVKO in de Rotterdamse regio - 66 scholen, 1.489 voltijdbanen - kampten in 2013 met een verzuim van ruim 7,3 procent. Inmiddels is dat percentage bijna gehalveerd.

Een enorme prestatie in het onderwijs, dat traditiegetrouw de lijstjes aanvoert met meeste zieken. Terwijl het landelijk gemiddelde tussen de 3 en 4 procent schommelt, waren leraren vorig jaar 6,4 procent van de tijd afwezig.

De sleutel tot het succes: een bedrijfsmatige aanpak van het ziekteverzuim. ,,Het was niet gebruikelijk om leraren aan te spreken als ze zich afmeldden. Ziek was ziek'', vertelt Jakolien Kraeima, stafmanager personeel. ,,We zijn bezig met een cultuuromslag en maken verzuimgedrag bespreekbaar.''

Drempel

Quote Verzuim is een keuze Jakolien Kraeima Een leraar doet eerst een aanvraag als hij zich ziek wil melden. Leraren die drie keer in een jaar afwezig zijn, krijgen een gesprek waarin ze bespreken wat de oorzaak is en wat diegene nodig heeft om er iets aan te doen. Kraeima: ,,Zo verhoog je de drempel om te verzuimen zonder dat je de medewerkers laat zitten. Je bent betrokken en zoekt samen naar oplossingen.''

Want verzuim is een keuze. Terwijl de één een aspirine neemt en gaat werken, blijft de ander thuis. ,,Soms is het verstandig om thuis te blijven, maar dat hoeft niet per se zo te zijn'', verklaart Kraeima.

Op lang niet alle scholen is ziekteverzuim bespreekbaar. Toch ziet het Vervangingsfonds, waar basisscholen bij zijn aangesloten voor de vergoeding van vervangingskosten, dat scholen nadenken over hoe ze het aantal zieke leraren kunnen terugdringen.

Winst

De grootste winst valt te behalen bij het terugdringen van het aantal leraren dat overspannen thuis zit. Vorig jaar meldden het CBS en TNO dat 1 op de 5 docenten met een burn-out te maken krijgt. Kraeima: ,,Een directeur kan zo namen noemen van leraren die dit schooljaar gaan uitvallen. Ze beginnen steeds vroeger en vertrekken later en zijn zelfs in de weekenden op school te vinden.'' In het verleden gingen schoolleiders het gesprek niet aan uit angst voor acute ziekmelding en een verstoorde werkrelatie. Nu wel.

Als ze zien dat een leraar dreigt uit te vallen, vraagt de directeur hoe het gaat en benoemt dat hij ziet dat de juf of meester het zwaar heeft; in een formeel gesprek of gewoon bij de koffieautomaat. ,,We moeten vragen wat ze nodig hebben om de druk van de ketel te halen.'' De methode bespaart RVKO miljoenen euro's.

Overspannen

De Rotterdamse juf Els (31), die om privacyredenen niet met haar achternaam in de krant wil, stond na drie maanden overspannen thuis weer voor de klas. ,,Ik had een kind gekregen en wilde op de oude voet doorwerken. Dat ging niet'', vertelt ze. De juf had het gevoel achter de feiten aan te lopen en putte zelfs geen plezier meer uit het werken met de kinderen. ,,Ik ging maar door en door. Falen is geen optie, nee zeggen ook niet.'' Vlak voor de kerst vorig jaar stortte ze in. ,,Ik voelde me schuldig en dacht: jeetje, nu laat ik die kinderen zitten.''

Toch ging ze niet bij de pakken neerzitten. Ook het schoolbestuur liet dat niet gebeuren. ,,Wij hebben haar gevraagd wat ze nodig had om weer die goede juf te zijn die ze is,'' vertelt Kraeima. Haar antwoord luidde: korte begeleiding en een frisse start op een nieuwe school.