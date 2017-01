Zij gingen de uitdaging aan: 100 dagen geen restafval

Rond haar aanrecht heeft Sandra van Heijst, moeder van vier pubers, een heus afvalstation ingericht. En tijdens het koken gaan hup, de plastic dekseltjes in de ene bak en de zaadlijsten van de komkommers in een andere. ,,Afval scheiden is daardoor een kleine moeite'', vertelt de Ridderkerkse.



Maar bij het doen van de boodschappen liep Van Heijst de afgelopen maanden wél tegen problemen aan. ,,Ik had van stoffen doeken tasjes genaaid. Die nam ik mee om bijvoorbeeld sperziebonen in te doen.'' Dat beviel echter niet zo goed. ,,Het past niet bij me. Ik vergat ze, moest ze weer wassen.''



En dan waren er nog de milieuonvriendelijke verpakkingen. ,,De stokbroden in Albert Heijn worden verpakt in papieren zakken met een plastic venster. Dat is zo onhandig!'' Het papier moet in een andere bak dan het plastic.



Sticker

Van de supermarktmedewerker mocht Van Heijst het brood niet zonder zak meenemen. ,,Dan konden ze de sticker met de barcode nergens kwijt.'' De Ridderkerkse stuurde een bericht naar de grootgrutter met het verzoek om voortaan zakken van alleen papier te maken.



Ook de chipszakken waren een probleem, evenals de deodorant. Tijdelijk stapte het hele gezin over van sprays op rollers. ,,Die zijn van glas of plastic en wel recyclebaar'', zegt Van Heijst. Tot opluchting van de kinderen, die de rollers vonden plakken, leerde navraag dat de deobussen toch bij het blik konden. ,,En dan zijn er nog die enveloppen met een venster'', verzucht Van Heijst. ,,Daar heb ik me echt aan geërgerd.''