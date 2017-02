Zij kunnen niet zonder de Maastunnel

'Zonder Maastunnel zou ik met mijn fiets over de Zwaan moeten. Dat is écht hels'

Verpleegster Valérie Hirschfeld (27) werkt op de afdeling Traumatologie van het Erasmus MC. ,,Ik heb me in de tunnel nog nooit bang gevoeld, ook niet als ik nachtdienst heb'', zegt de Rotterdamse. ,,Er zijn altijd wel andere mensen in de buurt.'' Zij is een hardcore tunnel - gebruiker. Ook in haar vrije tijd fietst ze vaak van Zuid naar Noord en met haar hardloopclub We Never Run Alone, vrij naar het lijflied van Lee Towers, traint ze in de voetgangerstunnel.

'In mijn busje heb ik altijd een thermoskan met warme drank en koekjes voor in de pauze. Alle schoonmakers in de Maastunnel kennen 'combi - natie Carla'

In de nacht zijn er weinig mensen in de Maastunnel. Voor de schoonmaakploeg is dat hét moment om de handen uit de mouwen te steken. ,,Het moeilijkste aan mijn werk zijn de fietsers'', vertelt schoonmaakster Carla Hilgersom (46). ,,Die rijden soms te snel en kijken niet goed uit.'' Met collega's schrobt ze de muren tot alle tegeltjes weer wit zijn. De Barendrechtse doet het werk al zeker tien jaar en vindt het een groot compliment dat ze telkens wordt teruggevraagd. Inmiddels kent ze iedereen die in de Maastunnel werkt.

'Ik ben op dit moment heel druk met werken en promoveren, maar als ik naar huis fiets, word ik helemaal ontspannen'

Bijna elke ochtend fietst docent Peter van Heusden (61) van Rhoon naar Rotterdam. Met zijn elektrische fiets gaat hij door de tunnel en binnen een half uur staat hij voor de klas in het gebouw van Hogeschool Rotterdam. Veel collega's zijn mooiweerfietsers, zegt hij. ,,In de zomer staat de fietsenstalling vol, in de winter is er plaats genoeg.'' Zijn stalen ros blijft alleen bij een dik pak sneeuw in de schuur staan.

'Ik gebruik de Maastunnel zelden om naar Noord te gaan. Ik kom hier alleen om te sporten'

Martiziano Nascimento (29) uit Katendrecht sport bijna wekelijks in de tunnel. ,,De lange roltrappen zijn perfect voor een intervaltraining'', zegt hij. ,,Er zijn maar weinig plekken met zulke grote treden.'' Nascimento rent dan in volle vaart de neergaande roltrap op. Soms traint hij ook in groepsverband, met jongens die hij kent van het thaiboksen. Zij maakten hem attent op 'sport - locatie Maastunnel'. ,,Eerst dacht ik: wat bedoel je daarmee? Nu snap ik heel goed waarom ze hier graag komen.''

'Ik weet niet of ik in Charlois zou zijn gaan wonen als de Maastunnel er niet was geweest'

Toen Gina van Rooijen (21) in 2015 vanwege haar studie naar Rotterdam verhuisde, moest ze plotseling dagelijks door de Maastunnel. ,,Ik vond het heel indruk - wekkend'', herinnert ze zich. De studente wist alleen niet hoe ze met haar fiets op de roltrap naar beneden moest komen. ,,Een bewaker heeft me de eerste keer geholpen'', vertelt ze, voordat ze met haar fiets in de drukke tunnel verdwijnt. ,,Nu kan ik het helemaal zelf.''

'Ik maak graag een praatje met mensen. Soms met fietsers die een vraag stellen, dan weer met toeristen die een kijkje komen nemen. Mensen hebben altijd veel belangstelling'

Tunnelbewaker Ali Jokhoe (56), die dag- en nachtdiensten draait, haalt veel

voldoening uit zijn werk. ,,Het is een heel leuke baan'', zegt hij, terwijl hij nauwlettend de ingang in de gaten houdt. ,,Het is gewoon fijn dat ik mensen een veilig gevoel kan geven.'' Als hij een mevrouw met haar fiets ziet stilstaan bij de roltrappen spurt hij meteen naar haar toe. ,,Het is niet eng hoor'', zegt hij geruststellend, terwijl hij haar vaardig naar beneden begeleidt.

'Zakelijk gezien speelt de oever - verbinding een belangrijke rol: veel bezoekers van de Euromast komen vanuit Zuid'

Souad el Hamdaoui (38), directeur van de Euromast, herinnert zich haar

eerste bezoek aan de Maastunnel nog goed. ,,Ik vond de fietstunnel zó bijzonder, zoiets kende ik nog niet'', zegt ze in het 'kraaiennest' op 96 meter hoogte, uitkijkend op de ventilatie torens. ,,De Maastunnel is een onlosmakelijk deel van Rotterdam. En het 75-jarig bestaan is dan ook in alle opzichten reden voor een feestje.''