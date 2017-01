Zilvervloot voor de cultuur

Plots was daar de blijde mededeling, zomaar ineens: 'Nieuwe stichting steunt kunst en cultuur in Rotterdam'. En niet zomaar een nieuwe stichting. Directeur is Wim Pijbes - de voormalige baas van de Rotterdamse Kunsthal, die later furore maakte als directeur van het Rijksmuseum. Pijbes krijgt, zo laat het zich aanzien, de vrije hand om vele honderdduizenden euro's te besteden in de Rotterdamse kunstensector. In tegenstelling tot andere fondsen neemt de stichting 'geen aanvragen in behandeling'.



Verder meldt het persbericht 'dat de stichting investeert in cultuur voor iedereen: van Pietje Bell tot Erasmus. Stichting Droom en Daad initieert, stimuleert, participeert, investeert en realiseert. Zo werken wij mee aan een aantrekkelijke stad voor bewoners en bezoekers'.



Film Festival

Het budget is niet bekend, al laat Pijbes wel weten dat de bijdragen 'eerder in de orde van 100.000 dan van 10.000 euro liggen'. Eerste begunstigde is het International Film Festival Rotterdam. Veel meer kan Pijbes er niet over kwijt. ,,We zijn nog maar drie weken bezig. De computer en de telefoon zijn besteld. Nu gaan we bekijken hoe we het precies gaan aanpakken. Deze zomer kunnen we meer vertellen.''



Het filmfestival is in zijn nopjes. Al weet zakelijk directeur Janneke Staa­rink nog niet welk bedrag haar kant op komt en waar het aan wordt besteed. ,,Daarover zijn we nog in gesprek'', zegt ze. ,,Het is allemaal nog heel pril.'' Bang voor inmenging is Staarink niet. ,,We varen onze eigen koers en laten die niet zo snel los.''



Waar het geld vandaan komt? De stichting is opgericht door miljardair Martijn van der Vorm (58). Als voorzitter van investeringsmaatschappij HAL wist hij het Rotterdamse familiefortuin verder uit te bouwen. En na zijn afscheid, in 2014, legde hij zich toe op goede doelen. Zo riep hij De Verre Bergen in het leven, een professionele organisatie die miljoenen investeert in sociale projecten om 'Rotterdam beter te maken'.



Hoe dan ook, bij cultuurminnend Rotterdam gaat de vlag uit. ,,Ik ben stikjaloers'', zegt Jan Willem Sieburgh, directeur van het Wereldmuseum Rotterdam. Geld uitdelen aan zelf uitgekozen cultuurprojecten, het lijkt hem een droombaan. ,,Maar ik vind het vooral een goed voorbeeld voor de stad'', zegt hij.



Dat particulieren geld investeren in kunst is volgens Sieburgh is echter niet nieuw. ,,Onze musea zijn gemaakt door mecenassen. Het Wereldmuseum komt voort uit de verzamelingen van particulieren, Boijmans Van Beuningen ook, en tal van andere musea. Al waren de mecenassen eind 19de eeuw wel actiever dan nu. Wel worden tegenwoordig ook veel particuliere musea opgericht.''



De museumdirecteur, die net als Pijbes voor het Rijksmuseum werkte, weet wel een paar leuke projecten voor de Stichting Droom en Daad. Zoals de kleurrijke pruiken van kunstenaar Meschac Gaba die zijn geïnspireerd op bekende Rotterdamse gebouwen als de Euromast en de Markthal. De door Afrikaanse kapsters gevlochten sculpturen trokken op de Afrika-expositie in het Wereldmuseum veel belangstelling, Pijbes schreef er in de krant zelfs een lovend stuk over. ,,Op de kunstbeurs Art Rotterdam zijn ze binnenkort te koop. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als een van de pruiken in Rotterdam kan blijven.''