Zo'n doodskist, hoe ligt dat nou?

Wil iemand dit? ,,Vaak krijgen we de vraag, van kinderen bijvoorbeeld, hoe dat nou ligt, zo'n kist. Nu zeggen we: kom het maar proberen. Als je wilt, doen we zelfs de deksel er een paar seconden op. Geen probleem.''



Waarom is zoiets nuttig? ,,Deze inspiratiemarkt is bedoeld om mensen te prikkelen: even over de dood nadenken en dan weer volop doorgaan met leven. Je kan tijdens de markt ook je eigen grafsteen bedenken, op een kist schrijven en een bloemstuk maken. Het wordt laagdrempelig: fijne sfeer, dj erbij. Het mag niet plat worden.''



Hoe voorkom je dat? ,,We verbieden niks, maar het is niet de bedoeling dat bezoekers in de kist gaan liggen en lollige selfies gaan maken. Iemand van ons zal naast de kist gaan staan en de bezoekers sturen. We willen vooral dat mensen ons vragen stellen.''



Gebeurt dat te weinig, over de dood nadenken? ,,Ja, terwijl het zo belangrijk is. Onze hoop is dat bezoekers geïnspireerd raken, nadenken en thuis wat op papier zetten. Het is van het grootste belang dat een uitvaart de juiste sfeer heeft. Ben je een bourgondiër? Doe de afscheidsreceptie dan bijvoorbeeld in een restaurant. Op onze markt kun je allemaal verschillende sferen ervaren. De juiste sfeer maakt het voor nabestaanden makkelijker met het rouwproces te beginnen. Afscheid nemen is ontzettend lastig en vervelend, dus laat tenminste de uitvaart kloppend zijn. Dat heb je in de hand.''