Zo'n moeder met een klein meisje, die moest geholpen worden

Ja daar ben ik gevoelig voor. Ik krijg tranen in mijn ogen als er een schoon gepoetst jongetje flesjes cola loopt uit te delen, als de buurvrouw tijdens het kerstbuffet verliefd naar een weduwnaar naast haar kijkt en verdomme ook nog ook als Frank Lammers met drie eendjes achter zich aan over een bruggetje sjokt. Flikker toch op.



En dan krijg je tussendoor die verschrikkelijke beelden van Aleppo voorgeschoteld onder het motto 'we mogen niet wegkijken'. Ik wil ook niet wegkijken maar ik kan toch niks anders. Wat moet ik dan? Bellen? Je denkt toch niet dat Assad en Poetin, als ik ze vraag om te stoppen met die fucking oorlog in Syrië, zullen zeggen: 'Tuurlijk Car, gaan we doen. En heb je toevallig nog meer goeie ideeën voor de wereldvrede? Dan geven wij die wel door aan de VN'.



Ik probeer wel weg te kijken. Maar toch komt er een moment dat de klier naast mijn traanklier aan het werk gaat. Dat is de geefklier. Het gebeurde met het filmpje van Oxfam Novib. Zo'n moeder met een klein meisje op haar arm. Gevlucht, in een snoeiharde winter. Ze had amper een tent. Kijk, dat was duidelijk. Die moest geholpen worden. Ik ben niet zo van die grote organisaties met strijkstokken en peperdure directies.



Maar nu maakte ik een uitzondering. Ik sms'te geld over. En ik ging best tevreden met mijzelf achterover zitten met een glaasje glühwein. Toen ging de telefoon. De Oxfam Novib. Een montere jongeman die zei dat Oxfam zo blij was met mijn geld dat zij nog veel meer wilden hebben. ,,Ben jij een vrijwilliger bij Oxfam?'' vroeg ik. ,,Uhm nee'', zei hij. ,,Werk je bij een callcenter dan?'' vroeg ik verder. ,,Uhm ja'', was het antwoord.



Nou, toch mooi dat ik met mijn kerstgift in ieder geval één montere jongeman bij een callcenter aan werk geholpen heb. Ik haat Oxfam Novib en ik haat Kerstmis.