Zo wist Elias Adahchour te ontsnappen

Geboeid weer terug naar de gevangenis was woensdag volgens de behandelend arts van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam niet aan te raden. De gekwetste pols waar zojuist het gips van af was gehaald, moest nog even worden ontzien.



Nu of nooit, moet de 24-jarige Rotterdammer hebben gedacht toen op de parkeerplek bij de zij-uitgang van het ziekenhuis de deuren van de arrestantenbus open zwaaiden. Plots zette hij het, met één handboei om zijn linkerpols, op een rennen en weg was hij. Adahchour liet zich niet stoppen door de waarschuwingsschoten van zijn bewakers.



Stoer

,,Typisch Elias'', schetst een 'oude bekende' van hem. ,,Voor niks of niemand bang. Dat was vroeger al, toen we hier nog rondhingen''. 'Hier' is het Prinsenplein in IJsselmonde. ,,Die Elias deed altijd stoer en het was duidelijk dat hij aanzien op de criminele ladder wilde krijgen. Dat is 'm nu wel gelukt.''



Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil het gipsverhaal niet bevestigen. ,,De verdachte heeft zich na de behandeling aan de begeleiders onttrokken'', is het enige wat de woordvoerster kwijt wil. Volgens haar maakt de Dienst Vervoer en Ondersteuning van Justitie een risico-analyse voor een rit met een gedetineerde. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan.



Adahchour zat in voorlopige hechtenis vanwege twee schietpartijen van eind vorig jaar. De politie omschrijft hem als vuurwapengevaarlijk en is daarom in opperste paraatheid.



Klopjacht

De reconstructie van zijn vlucht vertelt dat Adahchour drukke woonwijken heeft gemeden. Via de rotonde op het Schieplein is hij onder de G.K. van Hogendorpweg doorgegaan. Naast die weg heeft hij zich enige tijd schuil gehouden in de bosschages. Later in de middag is hij gezien toen hij de A20 overstak naar de Gordelweg. En ook daar is hij nog gesignaleerd.



Getuigen melden dat 's avonds rond 20.00 uur opnieuw een klopjacht op Adahchour is gehouden nadat hij door agenten op de Kralingseweg bij de A16 was gezien. ,,Hij vluchtte de Boszoom op en verdween in het groen'', aldus één van de getuigen. ,,De politie wilde vanuit de richting Prinsenland via het fietspad onder de rijksweg door, maar er stonden paaltjes in de weg. Zo ontkwam hij. Er is nog met de heli gezocht.'' ,,Dat kan'', reageert de politie terughoudend.



Adahchour werd 23 december vorig jaar aangehouden in een woning in Schiebroek, op een steenworp afstand van de plek waar hij er woensdag vandoor ging.