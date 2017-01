Zoekactie naar in 1983 gestolen stoomtrekker

Met zijn kleinkinderen op de bank bladerde Van Driel onlangs door zijn oude fotoboeken. Plots doken vergeelde foto's van zijn stoommachine op. ,,Ik denk nog steeds aan die trekker'', zegt de 84-jarige Oud-Beijerlander, wiens handen konden uitvoeren wat zijn hoofd bedacht. ,,Er is geen tekening aan te pas gekomen. Alles zat in mijn koppie.'' Na jaren priegelwerk posteerde Van Driel de trekker pontificaal in de meubelwinkel en baby-speciaalzaak die hij uitbaatte samen met zijn vrouw Martha. Normaal gesproken stond zijn creatie achter glas, net als de rest van zijn mini-stoommachines. Van Driel. ,,In 1983 kwam hij terug van een tentoonstelling, dus stond hij los op een plank boven de verwarming. Daar hebben ze hem vast vanaf gegrist.'' Hij heeft een vermoeden wie de daders zijn. ,,Er kwam een moeder met haar dochter de winkel binnen en ze vertelde dat haar dochter zwanger was. Ik geloofde hen niet. En ze deden vreemd. Toen ik hen de kinderwagen liet zien, gingen ze er ineens vandoor. Ik denk dat zij het zijn geweest. Maar ik kan het niet bewijzen.''

Sinds die dag rijdt de stoomtrekker bijna dagelijks door zijn gedachten. Het steekt vooral dat hij niet weet waar de mini-stoomtrekker al die tijd is geweest. En dus plaatste dochter Monique Groenenberg foto's van de 35 centimeter grote machine op Facebook. ,,Maar goede hoop heb ik er eerlijk gezegd niet op. Misschien is hij wel omgesmolten of uit elkaar gehaald.''



Van Driel gelooft wel dat de actie van zijn dochter succes kan hebben. ,,Bij een vriend uit Hilversum waren twee mini-locomotieven gestolen. Hij heeft ze inmiddels terug. Maar vraag niet hoe; hij kon ze ophalen in een schuurtje in Eemnes, waar verder niemand was. Heel vreemd. Maar ja, hij heeft ze wel terug. En ik niet.''



In 35 jaar trok Van Driel langs tientallen miniatuurbeurzen. Daar ploos hij elke kraam van onder tot boven uit in de hoop een glimp op te vangen van de stoommachine die hij zo'n 55 jaar geleden in elkaar heeft gezet. ,,Maar ik ben hem nooit tegengekomen.''



Want zonder de trekker is zijn collectie niet compleet en hebben Van Driels kleindochters niet het mooiste dat hun opa met zijn twee rechterhanden heeft gemaakt kunnen zien. Van Driel: ,,Ik hoop zo dat hij nog heel is. Als ik hem nog een keer zou kunnen vastpakken, val ik steil achterover. Want ik wil hem dolgraag nog een keer aan mijn kleindochters laten zien.''