Zoeven aan een kabel over de Maas in Rotterdam

Rotterdam is hot. Steeds meer toeristen weten de stad te vinden. Ze worden naar de stad getrokken door iconische gebouwen als de Markthal, De Rotterdam en de Euromast.



Uitdagende attracties voor durfals ontbreken echter in de stad, stelt Patrick Berkhof (31). Daarom heeft hij een plan voor een zipline, waaraan mensen vanaf De Rotterdam over de Nieuwe Maas naar het Willemsplein kunnen zoeven. ,,Met deze attractie wil ik Rotterdam verder op de kaart zetten als wereldstad'', zegt de Rotterdammer.



Burj Khalifa

Berkhof woonde en werkte twee jaar in Dubai. Daar zag hij zo'n zipline vlakbij de hoogste wolkenkrabber ter wereld, de Burj Khalifa. ,,Dat is zo gaaf. Dat moeten we ook in Rotterdam hebben'', dacht hij.



Hoe realistisch het plan is, zal de komende maanden blijken. De gemeente Rotterdam buigt zich over een conceptaanvraag voor de vergunning. Ook is Berkhof in gesprek met andere partijen die hij mee moet krijgen om zijn idee werkelijkheid te maken.