Zoon Roda-speler wil na verloren wedstrijd met Dirk Kuyt op de foto

,,Jij bent er zeker een van Nathan Rutjes'', tekende de Volkskrant op uit de mond van Kuyt. De kleine Lavezzi is een kopie van zijn vader met hetzelfde kenmerkende matje, en - zoals de meeste familieleden - groot fan van de Rotterdammers.



Ook pa Rutjes zou Feyenoord de titel enorm gunnen, zei hij tegen de Volkskrant. ,,Dat verdienen die jongens gewoon. Begrijp me niet verkeerd, hè, ik wilde dat we van ze hadden gewonnen vandaag. Maar hoe Vilhena speelt, wat een geweldenaar. En hoe koeltjes Kuyt blijft, hoe fit-ie nog is. Dat is indrukwekkend. Ze hebben alles in huis.''