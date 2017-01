Zorgbureau stevig aangepakt door inspectie

Nieuw Fey­en­oord-sta­di­on mikt jaarlijks op 700.000 eters

19:50 Het nieuwe stadion van Feyenoord wordt een waar horecaparadijs. Aanbieders van moderne fastfood krijgen de overhand in de voetbaltempel, die in 2022 aan de Nieuwe Maas moet openen. De kroegen en restaurants in het complex zullen jaarlijks zo’n 700.000 bezoekers trekken.