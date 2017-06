Zorgenkind Ambachtsplein knapt al aardig op

Volgens Rob Bosmans, als hoogste ambtenaar betrokken bij het programma Oost (waarvoor de gemeenteraad eerder al 10 miljoen euro uittrok), is het Ambachtsplein nog steeds een zorgenkindje. ,,Maar het is niet ziek en het gaat steeds beter.’’



Veel hangt in zijn ogen ook samen met beeldvorming. ,,Gaat het goed of slecht? Vannacht waren hier hangjongeren aan het blowen. Is dat overlast of maken de bewoners zich ten onrechte druk? Het punt is dat we er met zijn allen achter gaan staan.’’



De plannenmakers verwachten daarbij veel van Orange Capital Partners, de nieuwe eigenaar van de winkels op het plein. De Amsterdamse belegger heeft het vastgoed per 21 april overgenomen van branchegenoot NSI, dat zich nauwelijks druk maakte om het bezit in Zevenkamp.



Maarten de Mooy gaat namens Orange Capital – samen met collega Tara Steger – het winkelgebied onder handen nemen. ,,Allereerst maken we een plan. Ik vind het goed om te zien dat er nog veel te verbeteren is. Dat is nu onze uitdaging. Verder denk ik dat het beter is om eerder 20 dan 30 zaken te hebben.’’ Concrete dingen had De Mooy nog niet te melden. Wel verwees hij naar het Capelse winkelcentrum De Scholver waar zijn concern ook actief is. ,,Daar zien we al verbetering. We hopen dat dat ook hier gaat gebeuren.’’