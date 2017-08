Zorginstelling Laurens geeft ex-bestuurder 175.000 euro mee

De problemen kwamen onder de aandacht van een breed publiek toen AD-columnist Hugo Borst kritiek uitte op de verzorging van zijn moeder in een van de verpleeghuizen van Laurens. Het leidde in juli vorig jaar tot het vertrek van bestuursvoorzitter Ids Thepass, financieel bestuurder Marc Scholten en twee directeuren.

Laurens werd begin dit jaar verwijderd van de lijst van slechte zorgverleners. De inspectie liet weten dat Laurens 'voortvarend met de gevraagde verbetermaatregelen aan de slag is gegaan'. Wel blijft de inspectie de ontwikkelingen bij Laurens intensief volgen.



De zorginstelling heeft 6000 medewerkers in dienst en verzorgt 25.000 mensen. In 2016 heeft Laurens nog een verlies geleden van 16 miljoen euro. Laurens-directeur Vincent Maas liet eerder weten dat hij verwacht dit jaar niet in het rood terecht te komen.