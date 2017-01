Zwarte dag voor maritieme industrie

De reorganisatie is volgens IHC nodig omdat het bedrijf in de toekomst de voorkeur geeft aan samenwerking met toeleveranciers uit Nederland, China en Oost-Europa. Dat is goedkoper. ,,Het werk moét elders gedaan worden. Dat is nodig om voldoende concurrerend te kunnen zijn'', zegt Kitty de Hey namens de scheepsbouwer.



Honderden medewerkers gingen gisteren met lood in de schoenen naar de vestiging in Kinderdijk. Allen hielden zich bezig met de vraag wie aan het einde van de dag nog een baan zou hebben. Voor de anderen rest een gang naar het UWV, waar ze een werkloosheidsuitkering moeten aanvragen.



,,Dit is een zwarte dag'', zegt Martijn van de Beurcht, de voorzitter van de ondernemingsraad van IHC. ,,De teleurstelling en de gelatenheid zijn groot bij de mensen. Als je de scheepshal inloopt, is het stil. Normaal hoor je herrie van een slijptol of hamerslagen. Nu hoor je niks. Iedereen die zijn ontslag is aangezegd kon, als hij dat wenste, meteen naar huis om de klap te verwerken. En daar is veel gebruik van gemaakt.''



Zwarte dag

,,Het is een baggerbedrijf én de sfeer is bagger'', roept een van de zwaar teleurgestelde IHC'ers. IHC kondigde de reorganisatie afgelopen najaar aan. Het bedrijf stelt dat ingrijpen noodzakelijk is, ook nadat eerder al 500 banen geschrapt werden bij de scheepswerf.



,,Het is een zwarte dag voor de medewerkers die ontslag is aangezegd en een zwarte dag voor IHC'', zegt woordvoerder De Hey. Zij wil nu niet naar de toekomst kijken. ,,Uit respect voor de mensen die hun baan verliezen willen we daarover vandaag niet in detail treden.''



Het zouden vooral IHC'ers met een productiefunctie zijn, zoals ijzerwerkers en lassers, die de klappen krijgen. Maar volgens Marry van der Stel van FNV Metaal zijn er ook gevoelige tikken gevallen bij het kantoorpersoneel.