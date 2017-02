Zwartkijker

Meneer zweert bij zwart. Op zich niets mis mee, want deze sombere kleurkeuze verhult zijn op sommige plekken wat overdadig aanwezig lichaamsvolume, wat voor mannen van zijn leeftijd - hij schijnt al 54 te zijn - helemaal niet zo bijzonder is. Bovendien bestaat zijn garderobe slechts uit T-shirts of sweaters met verwijzingen naar zijn favoriete stad Rotterdam (door hem in z'n column vaak als Rotjeknor aangeduid); óók geen punt wat mij betreft.



Wat mij tegen de borst stuit, is het feit dat het jackje per se áán moet. Zo moeten we gissen naar de tekst op zijn shirt en wordt de boodschap die hij kennelijk wil uitdragen, in de kiem gesmoord. Dus Marcel, waarom het jasje voor de foto niet uitgedaan, en 'm nonchalant aan het lusje over de schouder vastgehouden? Lekker ontspannen, lekker losjes, lekker uitnodigend; en je wilt toch dat veel mensen je columnpje lezen? Nou dan?



Wel opbeurend is dat het jasje is gevrijwaard van mededelingen. Want ook in de mode geldt dat overdaad schaadt. En een bekend credo van de Franse couturier Jean-Claude Hommèl luidt immers: 'Woorden op het shirt, dan letters van de jas afgepleurd'.