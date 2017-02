Ariëns wint Alternatieve Elfstedentocht Weissensee

Ariëns' ploeggenoot Frank Vreugdenhil werd op 41 seconden tweede, vlak voor Niels Mesu, de winnaar van vorig jaar.



Al in de eerste ronde van 25 kilometer ontstond in de mannenkoers een kopgroep van 21 man. Halverwege waren nog steeds twintig man bij elkaar, maar daarna werd de kopgroep steeds iets kleiner.



In de voorlaatste ronde ontstond vervolgens een groep van vier man die de leiding nam en van waaruit Ariëns en Vreugdenhil om beurten probeerden te demarreren. Het was Ariëns die succesvol wegreed en dankzij Vreugdenhils stoorwerk bij de achtervolgers wegliep. Vreugdenhil sprintte vervolgens bij zijn concurrenten weg naar het zilver.



Bij de vrouwen was Lisa van der Geest de snelste. Zij profiteerde van een val van Elma de Vries die in winnende positie lag. Anne Tauber werd tweede en de derde plaats was voor Ankie IJtsma.