Bökko last pauze in wegens gebrek aan motivatie

Rubriek Mulder versus Mulder terug in Rio

20 juli Het zijn de Zomerspelen in Rio de Janeiro, maar de schaatsende tweeling Michel en Ronald Mulder krijgt een opvallende plek in de programmering van de NOS, die dagelijks achttien uur zal uitzenden. De fanatieke broers figureren in de rubriek 'Mulder vs. Mulder', waarin ze het tegen elkaar opnemen in olympische sporten als judo, roeien en zwemmen.