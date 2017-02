Crispijn Ariëns wint Alternatieve Elfstedentocht op Weissensee

'Mijn laatste rondjes moeten bij het WK beter'

29 januari Ireen Wüst was blij maar ook kritisch na de gewonnen 3000 meter op de wereldbeker in Berlijn. Ze was met 4.01,77 sneller dan haar voornaamste concurrente op deze afstand, Martina Sablikova. De Tsjechische werd met 4.02,38 tweede. Gisteren was Wüst ook al de snelste op de 1500 meter.