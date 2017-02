Das gaat ooit op zoek naar Indiase moeder

Schouten nieuwe leider in ma­ra­thon­klas­se­ment

19 februari Simon Schouten is de nieuwe leider in het klassement van de KPN Marathon Cup. De stayer uit Andijk won de dertiende wedstrijd in Deventer en onttroonde daarmee Mats Stoltenborg. Bij de dames ging de winst naar Francesca Lollobrigida.