De Vries stunt met Europese titel shorttrack op 500 meter

Wüst kiest voor NK sprint in Thialf

13 januari Ireen Wüst komt volgend weekeinde opnieuw in actie in Thialf. Minder dan twee weken na haar Europese titel allround in de Friese schaatstempel verschijnt de dertigjarige kopvrouw van Justlease.nl aan de start van de NK sprint. Ze geeft aan dat toernooi de voorkeur boven een extra trainingskamp.