De Vries verovert in Minsk opnieuw zilver

Bergs­ma-Ri­chard­son houdt Wüst van goud op 1500 meter

11:58 Het scheelde een tiende of Ireen Wüst was bijna met drie gouden medailles teruggekomen van de WK afstanden in Gangneung. Heather Bergsma-Richardson zag in een zeer spannende slotrit van de 1500 meter haar voorsprong snel kleiner worden, maar hield op de streep net genoeg over: 1.54,09 om 1.54,19. Het brons ging naar de Japanse Miho Takagi in 1.55,12.