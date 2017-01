Drie redenen om dit weekend het NK allround en sprint te volgen

Behalve de eer van nationale titels staat er, zoals bijna altijd in het schaatsen, meer op het spel dit weekend. Er zijn nog tickets te verdelen voor het WK allround in Hamar (4 en 5 maart) en het WK sprint in Calgary (25 en 26 februari). Voor het WK allround ligt er bij zowel de mannen en de vrouwen nog één ticket klaar. Op basis van hun podiumplaatsen bij het EK twee weken geleden zijn Sven Kramer, Jan Blokhuijsen, Ireen Wüst en Antoinette de Jong al geplaatst.



Bij de mannen is vooral Patrick Roest gebrand om het ticket binnen te slepen. De benjamin van de LottoJumboploeg versloeg vorig jaar Douwe de Vries en Arjan Stroetinga in de strijd om het derde startbewijs voor het WK. Maar door een val van Stroetinga in Stavanger raakte Nederland het derde startbewijs voor het WK kwijt waardoor Roest genoegen moest nemen met een plaats op de reservelijst.



Een andere gegadigde voor het laatste ticket voor het WK Allround is Koen Verweij. Na een rumoerige tijd lijkt de rust redelijk weergekeerd in het leven van de Alkmaarse playboy. In december greep hij net naast tickets voor het WK afstanden met vierde plaatsen op de 1000 en 1500 meter. Wellicht kan het WK allround het seizoen van de wereldkampioen van 2014 redden. Dan moet hij eerst dit weekend het startbewijs uit het vuur slepen.



Bij de mannen van de korte afstanden is het dringen geblazen voor het laatste ticket naar Calgary. Europees kampioen Kai Verbij en Kjeld Nuis hebben zich op het EK al geplaatst. In een startveld met Jan Smeekens, Dai Dai Ntab, de broertjes Mulder en Hein Otterspeer om maar een paar namen te noemen, kan het alle kanten op.



Voor de sprintvrouwen liggen er nog twee startplaatsen voor het WK klaar. Jorien ter Mors mag afreizen naar Canada vanwege haar zilveren plak op het EK, maar Marrit Leenstra greep met de vierde plek naast het eremetaal en daarmee ook naast een WK-ticket. De Friezin koos er ook voor om dit weekend niet van start te gaan en maakt daarom ook geen kans meer op deelname aan het WK sprint. Dat biedt kansen voor vrouwen als Anice Das, Floor van den Brandt, Lotte van Beek en natuurlijk titelverdedigster Sanneke de Neeling.