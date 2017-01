Smeekens wint 500 meter voor Ronald Mulder met kapot pak

Verweij wint 500 meter, ook Roest doet goede zaken

20 januari Koen Verweij is goed begonnen aan de NK allround in Thialf. De kampioen van 2014 schreef de 500 meter op zijn naam in een tijd van 36,45 seconden. Patrick Roest (21) eindigde sterk als tweede in 36,53. Daarmee verbeterde de nummer drie van vorig jaar zijn persoonlijke record, dat op 36,77 stond. Titelhouder Jan Blokhuijsen eindigde als derde in 36,58.