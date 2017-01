Eerste marathon op natuurijs in Noordlaren

Leenstra laat NK sprint schieten: Focus op WK afstanden

16 januari Schaatsster Marrit Leenstra heeft zich afgemeld voor de NK sprint van komend weekeinde in Thialf. De 27-jarige Friezin wil zich zo goed mogelijk voorbereiden op de WK afstanden van volgende maand in Zuid-Korea. Ze slaat daarom het Nederlandse sprinttoernooi over, met als gevolg dat ze zich ook niet kan kwalificeren voor het WK sprint.