Finale schaatsmarathon in Amsterdam onzeker

Bergs­ma-Ri­chard­son houdt Wüst van goud op 1500 meter

13 februari Het scheelde een tiende of Ireen Wüst was bijna met drie gouden medailles teruggekomen van de WK afstanden in Gangneung. Heather Bergsma-Richardson zag in een zeer spannende slotrit van de 1500 meter haar voorsprong snel kleiner worden, maar hield op de streep net genoeg over: 1.54,09 om 1.54,19. Het brons ging naar de Japanse Miho Takagi in 1.55,12.