Gerard van Vierde en de vloek van de klapschaats

Terug naar 2002, na die 500 meter zit je er goed doorheen. 'Gerard van Velde komt weer fractie tekort voor olympische medaille. Jongensboek krijgt dramatisch einde' kopt het AD. Maar zelf laat je de volgende dag al zien wat jouw kracht is. Vol goede moed stapt je de baan op voor een training. ,,Jezelf kwellen kost alleen maar energie,'' relativeer je geheel in Van-Velde-stijl. Wat als er weer een vierde plek in zit en geen eremetaal? Net als op de Spelen in 1992, het WK sprint van 2002 en de 500 meter? ,,De aanhouder wint. Als je maar doorgaat komt 't vanzelf een keer goed.''



Het blijken profetische woorden. Het komt goed. In een 1000 meter die voor altijd in mijn geheugen gegrift zal staan. Een olympische race zoals ze moeten zijn. Je staat aan de start tegen Sergej Klevtsjenja. Je opent langzamer dan de Rus, maar laat daarna voor eens en voor altijd zien vrede gesloten te hebben met die vervloekte klapschaatsen. Je eerste volle ronde gaat in 24,67 seconden. Het snelste rondje ooit gereden. En na een perfecte tweede binnenbocht noteer je de ongelooflijke tijd van 1.07,18.



In een hotelkamertje in het Oostenrijkse Flachau dansen we door de kamer. We springen op het bed en schreeuwden het uit. Dit moet toch goud zijn? Klappen op de muur vanuit de kamer naast ons doen ons weer enigszins bij zinnen komen. Blijkbaar blijven Oostenrijkers niet op voor schaatsen.



Dan begint het lange wachten. Wie herinnert zich niet het iconische beeld niet? Het foeilelijke oranje-blauwe pak tot je middel afgestroopt omdat je het benauwd hebt. En op blote voeten ijsbeer je minutenlang heen en weer. Een voor een bijt de concurrentie zich stuk. Eén rit voor het einde komen de tranen. Met twee rijders over heb je eindelijk Olympisch eremetaal, géén vierde! Een minuut later blijkt het een gouden medaille te zijn.



Het is de kroon op al je werk. Je bent van korte-afstand-koning van Nederland gegaan naar vijfde wiel aan de wagen in de sprintploeg. Gestopt, weer begonnen en nu eindelijk, in de herfst van je carrière valt het kwartje een keer de goede kant op. Jouw enige internationale gouden plak ooit is gelijk de mooiste die er is, een olympische. Een olympisch record, een wereldrecord en liefst anderhalve seconde sneller dan je ooit bent geweest. De snelste 1000 meter, met het snelste rondje ooit op de snelste baan van de wereld. Dan ben je echt de aller beste.