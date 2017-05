Havard Bøkko breekt enkel bij salto

De voorbereiding op het olympische seizoen loopt enige vertraging op. ,,Ik heb zulke salto's wel vaker uitgevoerd maar deze keer ging het mis", aldus Bøkko.



De dertigjarige Noor maakte afgelopen seizoen zijn rentree nadat hij een sabbatical had genomen van het schaatsen vanwege motivatieproblemen. Hij hoopt in het seizoen van de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang in 2018 weer op niveau te komen. ,,Ik was volop aan het trainen en dan gebeurt dit", zegt de teleurgestelde Bøkko. ,,Ik sprong, maar kreeg geen grip bij de landing. Ik had direct door dat de enkel was gebroken."



Röntgenfoto's bevestigden het vermoeden van de Noor die na de geslaagde operatie opgelucht is dat zijn deelname aan de Spelen niet in gevaar komt.