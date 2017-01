Heldenonthaal Sven Kramer in Zuid-Korea

De drievoudig olympisch kampioen is al in Zuid-Korea voor de WK afstanden, die volgende week worden gehouden in Gangneung. Dat de Koreanen grote schaatsliefhebbers zijn, bleek wel bij de aankomst van Kramer in Seoul. Er was zelfs een persconferentie belegd op het vliegveld. Voor een bord met de tekst 'Welkom! Sven Kramer' beantwoordde de veelvoudig Europees- en wereldkampioen allround vragen van Koreaanse journalisten. Hij stapte daarna samen met onder anderen ploeggenoot Douwe de Vries van LottoNL-Jumbo in de bus die hen naar Gangneung bracht.



Kramer zette foto's van zijn heldenontvangst op Twitter, begeleid door tekst in Koreaanse tekens. ,,Ik ben blij om terug te zijn in Zuid-Korea. Volgende week donderdag zie ik jullie bij de start van de WK in Gangneung'', zo leerde de vertaalmachine.