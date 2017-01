Hoop op Noordlaren, geen marathon op natuurijs in Arnhem en Haaksbergen

Schaatsbond KNSB hoopt dat de eerste marathon op natuurijs in het Groningse Noordlaren kan worden verreden. De marathon wordt vanavond nog niet in Haaksbergen gehouden.

Competitieleider marathon Willem Hut meet vanochtend de dikte op de ijsbaan van ijsvereniging De Hondsrug. Als het ijs de minimaal vereiste dikte van 3 centimeter heeft, kan de wedstrijd vanavond doorgaan. ,,Het heeft hard gevroren en het vriest nog steeds in Noordlaren. Met een giertank is het nog steeds mogelijk water op de baan te sproeien en het ijs te laten aangroeien, maar we moeten afwachten'', aldus een woordvoerder van de KNSB. De bond ziet Noordlaren als de laatst overgebleven optie om vanavond een marathon te kunnen schaatsen.

Hut was vanochtend in Haaksbergen om het ijs te meten, maar toen werd de vereiste dikte niet gehaald. Aan de 'zonkant' van het ijs kwam ijsmeester Arjen Waanders uit Haaksbergen slechts tot 2 centimeter ijs.

Waanders was 's ochtends al sceptisch. ,,Het wordt 50/50." Dit omdat het minder hard gevroren heeft dan verwacht afgelopen nacht. Gehoopt werd op -8 maar het werd niet kouder dan -5 in Haaksbergen. IJsvereniging Haaksbergen had vorig jaar nog de primeur. Toen werd de marathon op 19 januari gereden.

Arnhem

Gisteravond was er nog goede hoop dat de marathon misschien geschaatst kon worden in Arnhem, maar de Arnhemse ijsclubs AIJC Thialf en STG Rijn-IJssel hebben de KNSB deze ochtend laten weten dat afgelopen nacht te weinig ijs is gemaakt om op sportpark Cranevelt, de eerste marathon op natuurijs te laten verrijden.

„Het zag er lange tijd heel goed uit, maar in de vroege ochtend liep de temperatuur helaas weer wat op in plaats van naar beneden", meldde Marcel van de Burg rond 8.00 uur 's ochtends.