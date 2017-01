IJsbaanblokjes Thialf te koop

Een blokje, dat in de bochten de banen op het ijs markeert, kost 5 euro en aanschaf biedt bovendien kans op het winnen van een reis naar het WK allround in Hamar. Ieder blokje wordt namelijk voorzien van een nummer. Na het toernooi worden alle nummers in een tombola gedaan waaruit één winnaar wordt getrokken.



Schaatssponsor Justlease.nl is de initiatiefnemer. Van ieder verkocht blokje gaat 2,50 euro naar het #samenvoorgoud initiatief van het Paralympisch team. ''Samen voor goud is ook het motto van ons team. Het blijkt dat dit ook een initiatief is vanuit Paralympische ploeg. Dat willen wij dan ook graag ondersteunen'' aldus Bas Bosman, marketeer van Justlease.nl. De in totaal 900 blokjes kunnen tot en met 22 januari via de site worden gekocht. De blokjes worden na het toernooi via de post opgestuurd.