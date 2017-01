Ineke Dedden pakt titel op Weissensee

De 23-jarige Dedden, die rijdt voor Palet Schilderwerken, werd de opvolgster van Carla Ketellapper-Zielman.



Dedden liet vorige week de eerst marathon op natuurijs van het jaar aan zich voorbij gaan. Ze koos voor deelname aan het NK allround om snelheid op te doen voor de Weissensee. In Thialf werd ze tiende.



De titel op de Weissensee kwam voor Dedden uit de lucht vallen. ,,Dit had ik absoluut niet verwacht, maar alles viel vandaag op z'n plek. Het was kantje boord, ik was niet echt met de plan met de kopgroep weggereden. Ik denk dat onze ploeg in het peloton wel stoppend werk gedaan heeft.''