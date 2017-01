Knegt en Van Kerkhof naar finale 1000 meter

Daan Breeuwsma, die in dezelfde kwartfinale als Knegt was ingedeeld, kwam niet verder dan de vierde plaats en is uitgeschakeld. Knegt staat in de tussenstand op de tweede plaats met 36 punten. De achterstand van de Fries op leider Semen Elistratov uit Rusland is drie punten. Knegt behaalde in 2015 de Europese titel.