Kramer soeverein naar winst 5000 meter op NK afstanden

De tweede plaats was voor Jorrit Bergsma in 6.18,08. Douwe de Vries werd derde in 6.18,15. De top drie plaatste zich voor de WK Afstanden in Zuid-Korea. Dat toernooi is precies een jaar voor de Spelen op de Olympische baan.



,,Het was een pittige rit met zware omstandigheden,'' aldus Kramer over zijn 5000 meter in het nieuwe Thialf. ,,Ik trok 'm iets te vroeg aan, maar ik kon het eigenlijk wel goed uitrijden. Omdat je als eerste moet is het nog best spannend, en 6.14 is niet echt een tijd waarvan je denkt van 'dit is 'm'. Maar het bleek meer dan genoeg.''