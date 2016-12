LIVE: Dag 2 van de NK Afstanden in Heerenveen

Ter Mors: Nu kan ik tenminste mijn titel verdedigen

28 december Jorien ter Mors neemt doorgaans geen genoegen met zilver, zeker niet op de 1500 meter. De olympisch en wereldkampioene op de schaatsmijl was vandaag bij de NK afstanden met haar tweede plaats, net achter Ireen Wüst, echter dik tevreden. ,,Nu kan ik tenminste mijn titel verdedigen bij de WK afstanden in februari in Zuid-Korea. Dat was hier mijn belangrijkste doelstelling'', liet de kopvrouw van Team AfterPay opgelucht weten.