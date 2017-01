LIVE: Wüst treft De Jong op 1500 meter

Wüst en De Jong doen goede zaken op 500 meter

9:54 Ireen Wüst is in Heerenveen uitstekend begonnen aan de EK allround. De viervoudig kampioene opende het toernooi op de 500 meter met een tijd van 39,26. Daarmee had ze de snelste tijd in Thialf. Antoinette de Jong belandde met een tijd van 39,56 op de tweede plaats, gevolgd door de Poolse Natalia Czerwonka als nummer drie (39,85).