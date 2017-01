Medaillewinnaars NK shorttrack naar EK in Turijn

Fatkoelina wint 500 meter, Ter Mors naar derde plaats

8 januari Jorien ter Mors is bij het Europees kampioenschap sprint naar de derde plaats in het klassement gestegen. De Nederlandse schaatsster eindigde op de 500 meter als derde in een tijd van 38,29 seconden. Daarmee was ze een stuk rapper dan gisteren tijdens haar eerste race (38,75).