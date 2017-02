Kramer laat in Zuid-Korea de ploegachtervolging, met hoge winstkansen voor Nederland, uit vrije wil schieten. De dertigjarige Fries geeft de voorkeur aan de 5000 meter (morgen), de 10.000 meter (zaterdag) en aan de 1500 meter op zondag. ,,Ik kan niet zeggen welke titel voor mij het belangrijkste is. Ik win ze het liefst alledrie. Maar met één keer goud zal ik zeker niet tevreden zijn. Ook niet als het op de 1500 meter is.''



Kramer veroverde de wereldtitel op de schaatsmijl, voor vele liefhebbers het mooiste nummer op de langebaan, nog nooit. Deze winter maakt hij echter op deze afstand een herboren indruk. Hij won de 1500 meter bij de KNSB Cup, bij de eerste wereldbeker in China en bij de NK afstanden. De Russische titelhouder Denis Joeskov en Kjeld Nuis, die zegevierde bij de wereldbekers in Heerenveen en Berlijn, lijken in Gangneung echter de belangrijkste titelkandidaten. ,,Dit seizoen heeft voor mij door de 1500 meter in elk geval een extra dimensie gekregen'', verzekerde Kramer.



De kopman van Team LottoNL-Jumbo is zevenvoudig wereldkampioen op de 5000 meter en viervoudig wereldkampioen op de 10.000 meter. Jorrit Bergsma en wellicht ook Ted-Jan Bloemen kunnen het hem op de lange afstand lastig gaan maken. ,,Alles is mogelijk'', lachte de zelfverzekerde schaatskoning.