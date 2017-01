'Mijn laatste rondjes moeten bij het WK beter'

Ireen Wüst was blij maar ook kritisch na de gewonnen 3000 meter op de wereldbeker in Berlijn. Ze was met 4.01,77 sneller dan haar voornaamste concurrente op deze afstand, Martina Sablikova. De Tsjechische werd met 4.02,38 tweede. Gisteren was Wüst ook al de snelste op de 1500 meter.

Door: Lisette van der Geest

De eerste opmerking die Ireen Wüst van een journalist krijgt in de gangen van het Berlijnse ijsstadion, pareert de viervoudig olympisch kampioene scherp en snel. ,,Het is niet zo dat ik dat nog nooit gedaan heb”, zegt ze, na de opmerking dat het mooi is dat ze van haar grootste concurrente op de 3000 meter, Martina Sablikova, heeft gewonnen. ,,Sterker nog, twee weken geleden op het EK allround deed ik het ook.”

,,Maar winnen is altijd fijn. Natuurlijk.” Wüst moest lange tijd wachten voordat ze wist of ze tevreden kon zijn met haar eindresultaat. Doordat Wüst dit seizoen slechts twee keer een wereldbekerwedstrijd 3000 meter had gereden - ,,En twee keer niet heel denderend”, stond ze vroeg in het programma ingedeeld. Zij was veroordeeld tot rit drie, Sablikova kwam pas als laatste in actie.

,,Ik ben blij met de winst, maar mijn laatste rondjes moeten over anderhalve week wel beter”, zei Wüst, met het oog op de WK afstanden in Zuid-Korea. Hoewel een aantal schaatsers inmiddels al terug is in Nederland en kiest voor een vertrek later volgende week, vliegt Wüst morgen al samen met haar ploeggenoten naar Azië. Ze wil zo min mogelijk energie verspillen aan reizen, dus gaat ze via Berlijn naar Amsterdam en vervolgens naar Seoul.