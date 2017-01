Nuis na baanrecord: Was een lekker ritje

Soms zit hij niet diep genoeg. Een andere keer is zijn linkerafzet niet zoals trainer Jac Orie het zou willen zien, maar vanmiddag na de vijfde wereldbekerwedstrijd van het seizoen had de trainer van LottoNL-Jumbo voor het eerst in zijn leven niets aan te merken op de race van Kjeld Nuis.



,,Een lekker ritje”, zo bestempelt Nuis zijn optreden zelf. Gevolgd door een grote grijns. Het geeft vertrouwen in aanloop naar de WK afstanden die over twee weken plaatsvinden in Zuid-Korea. Een dag eerder won hij ook al de 1500 meter. Het was eigenlijk de bedoeling dat Nuis vandaag direct naar huis zou rijden en de wereldbekerwedstrijd van morgen aan zich voorbij zou laten gaan, maar door zijn optreden van vandaag twijfelt hij. ,,Ik heb nog nooit drie wereldbekerwedstrijden in een weekeinde gewonnen. Ik moet even bellen met Jac, ik weet niet wat nu het verstandigst is.”



In zijn handen een doorzichtige plastic trofee, het geschenk dat hoort bij het baanrecord. Het ding gaat uiteindelijk naar zijn ouderlijk huis in het Zuid-Hollandse Zoeterwoude-Rijndijk. Pa Nuis verzamelt alle prijzen van zijn zoon -van bekers tot medailles, tot papieren oorkondes- in Ikeakasten op de overloop. En dat gaat uiterst nauwkeurig. Vorig jaar kreeg de schaatser de opmerking dat een medaille nog ontbrak.



Het baanrecord op de 1000 meter in Berlijn is alweer de derde die Nuis dit seizoen bemachtigt. Eerder nam hij al een oorkonde uit Nagano en Harbin mee naar huis. Als het aankomt op records heeft Nuis er nog één hoog op zijn verlanglijstje staan: het Nederlands record 1000 meter. Daarvoor moet hij naar een hooglandbaan, waar de lage luchtdruk de kans op snelle tijden vergroot. Eind volgende maand krijgt de schaatser de kans, dan rijdt hij het WK sprint in Calgary.



,,Een Nederlands record lijkt me supergaaf. Maar daar moet ik niet te veel over nadenken. De vorige keer wilde ik te graag, belande ik na een paar passen met mijn punt in het ijs”, aldus Nuis. Momenteel staat het record op naam van de inmiddels gestopte Stefan Groothuis. Morgen is het exact vijf jaar geleden dat hij op het ijs van Calgary schaatste naar een tijd van 1.06,96.



Diezelfde Groothuis belde Nuis toevallig gisteren nog. De twee zijn oud-ploeggenoten, Groothuis is inmiddels nog geen jaar gestopt met schaatsen, maar het contact is er nog steeds. ,,Hé man, wat ben je allemaal aan het doen?”, vroeg Groothuis. Hij hoorde nogal wat herrie. Nuis, die dacht dat Groothuis hem belde voor een felicitatie na zijn overwinning op de 1500 meter antwoordde: ,,Ik zit op de fiets in Berlijn.” Maar Groothuis reageerde nogal verbaasd. ,,O, is er een wedstrijd? Dan laat ik je wel met rust, ik bel later wel.”



Een paar uur later zat Nuis sushi te eten in een restaurant, kwam er een bericht binnen van Groothuis: ,,Lees nu dat je gewonnen hebt. Gefeliciteerd.”