Nuis pakt goud op 1500 meter in Berlijn: Voelde dat ik ging winnen

Kjeld Nuis was goed te spreken over zijn 1500 meter bij de wereldbekerwedstrijd in Berlijn. Hij won de afstand in 1.45,94, net voor zijn directe tegenstander in de rit, Denis Joeskov: 1.46,03. De Rus kwam nog akelig dichtbij op de laatste 100 meter. ,,Maar ik voelde dat ik ging winnen en dat is zo fijn”, zei Nuis.



,,Het was echt een lekker ritje. Terwijl ik na een trainingskamp van 10 dagen in Collalbo eigenlijk pas vanochtend het goede gevoel weer had. Het is net geen echte toptijd, maar dat kwam ook omdat ik even moest inhouden voor de bocht en ik in het begin niets aan mijn tegenstander had. Ik zat echt te kijken waar hij bleef.”



Meteen over de streep keek Nuis Joeskov nog even indringend aan. ,,Even een tikje uitdelen”, lachte hij daarover. Want over twee weken zullen deze twee ook om de medailles schaatsen bij de WK afstanden in Zuid-Korea. ,,Dit was een goede generale.”

De Rus Denis Joeskov, wereldkampioen op de schaatsmijl, eindigde als tegenstander van Nuis als tweede in 1.46,03. De Nieuw-Zeelander Peter Michael pakte brons in 1.46,87.